De partner van Karim heeft kanker: ‘We weten niet hoelang ze nog te leven heeft’

Hoe ga je om met...Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Karim Moumen, zijn vrouw Ingerid heeft kanker en ze weten niet hoe lang ze nog te leven heeft.

Vier jaar geleden ontdekte Ingerid (50) een knobbel in haar borst, het bleek borstkanker te zijn met uitzaaiingen in de lymfeklieren. Het ging een tijd goed totdat in november 2020 werd ontdekt dat de kanker ook in haar botten zat. Onlangs werd duidelijk dat de kanker is uitgezaaid naar haar longen. Moumen en Ingerid hebben samen drie kinderen van 11, 16 en 20 jaar.

„Grote kans dat je in shock bent als je het nieuws krijgt dat je partner ongeneeslijk ziek is. Het is een overweldigend gevoel om te horen dat je partner eerder gaat overlijden dan je voor ogen hebt,” zegt Peter van den Berg verlies -rouw en stervensbegeleider. Hij legt uit dat de confrontatie zo ontzettend heftig is en dat je een nieuwe mindset moet creëren. „Op zo’n moment voel je ontzettend veel tegelijk: angst, verdriet, woede en eenzaamheid. Je zal moeten nadenken over hoe je je partner en eventueel kinderen kunt bijstaan en steunen.”

Stel (ook moeilijke) vragen

Vaak krijg je van een arts te horen hoelang iemand nog te leven heeft. Vanaf dat moment hangt de tijd als een zwaard van Damocles boven je hoofd. „Stel iemand heeft nog twee jaar te leven, probeer dat dan niet als een deadline te zien, dat kan de angst vergroten. Probeer in het moment te leven, niet al te veel te focussen op hoe de situatie over een maand kan zijn, zo voorkom je dat je in doemscenario’s blijft hangen.”



Quote Heeft je partner al nagedacht over een behandel­ver­bod zoals reanimatie of aan euthanasie? Peter van den Berg

Daarnaast is het goed een moment te creëren waarbij je belangrijke vragen aan je partner kunt stellen. „Heeft je partner nagedacht over een behandelverbod zoals reanimatie of aan euthanasie? Hoe zit het met de uitvaart? Zijn er bepaalde mensen die hij of zij nog wil spreken? En misschien wil je je er nog helemaal niet mee bezig houden, maar bespreek ook hoe je het leven gaat vormgeven nadat je partner overlijdt.” Dit zijn moeilijke vragen met veel emotionele lading, maar uiteindelijk zullen ze wel voor een diepere verbinding zorgen binnen de relatie.

Laat ook boosheid en verdriet zien

Wat je vaak ziet is dat beide partners elkaar willen sparen en hun boosheid of verdriet verstoppen voor een ander. „Juist daarom is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven, dat vergt veel inlevingsvermogen, waar je misschien niet altijd energie voor hebt.” Soms kan het helpen om een hulpverlener in te zetten die jullie gevoelens kan managen.



Van den Berg legt uit dat het belangrijk is om samen nog mooie herinneringen te maken, maar dat je ervoor moet waken om dwangmatig te willen genieten van alle momenten. „Je hoeft je niet schuldig te voelen als je een heel weekend samen op de bank hangt. Niet elk moment kan superspannend en leuk zijn. Juist deze normale momenten hebben ook een speciale lading, daarnaast heb je ze ook nodig om uit te rusten en emoties te verwerken.”

Jezelf wegcijferen helpt niet

Ook moet je er volgens Van den Berg niet over inzitten als je vaker geïrriteerd of boos reageert. „Misschien heb je het gevoel dat je juist nu continu aardig moet zijn voor je partner. Maar hij of zij kent je goed genoeg en die irritaties horen erbij. Het hoeft niet altijd leuk te zijn, dan ga je alleen maar op je tenen lopen.”

Quote Voel je niet schuldig als je af en toe een avond met vrienden de kroeg induikt of een keer een nachtje weggaat Peter van den Berg

Als laatste voegt de expert eraan toe dat je ook als partner af en toe dingen voor jezelf moet doen. Een valkuil is dat partners zich volledig wegcijferen. „Voel je niet schuldig als je af en toe een avond met vrienden de kroeg induikt of een keer een nachtje weggaat. Zorg er wel altijd voor dat je goed telefonisch bereikbaar bent voor je partner.”

Wat vindt Moumen van het advies? ,,Het is moeilijk om tijd voor jezelf vrij te maken maar gelukkig heb ik mensen om mij heen die bijvoorbeeld ongevraagd concertkaartjes voor me kopen en mij blijven bellen, ook als ik even niet reageer. Dat is onbetaalbaar. Wat ik nog wil meegeven is dat ik heel veel heb gehad aan een lotgenotengroep.’’

