'De mensen in het ziekenhuis zeiden dat

ik niet meer uit mijn bed zou komen'

Zes jaar geleden hing het leven van Britt Mollen aan een zijden draad. Na een ongeluk raakte ze in coma. Na jaren revalideren kan zij weer zelfstandig bewegen, praten en dingen doen en woont ze in een aangepaste woning grenzend aan haar ouderlijk huis. Haar ouders Sjef en Sandra vertellen over hun leven met een dochter die nooit meer de oude zal zijn.