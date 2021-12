De macht van de grote getallen: waarom virologen zo bang zijn voor omikron

Het goede nieuws

Om maar met het goede nieuws te beginnen: vanuit Zuid-Afrika, waar de omikronvariant zich een tijdje geleden voor het eerst manifesteerde, klinken hoopgevende geluiden over omikron. Hugo Tempelman, een Nederlandse arts die al lang in Zuid-Afrika werkt en daar betrokken is bij het onderzoek naar coronavirusvarianten, zegt dat omikron ‘duidelijk minder ziekmakend’ is dan de deltavariant, de voorganger die ze aan het verdringen is.