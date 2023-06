De keren dat ik naar het aanrecht ben gesommeerd of een verkrachting werd toegewenst, zijn niet op één hand te tellen

Experts over de zorg in de toekomst: ‘In onze visie is er straks helemaal geen spreekka­mer’

Als alle seinen op rood lijken te staan, waar kun je dan nog heen? Dat beeld geldt enigszins voor onze oude dag. Die dreigt in de verdrukking te komen door de enorme groei van het aantal ouderen, de met miljarden euro’s oplopende kosten en het gigantische personeelstekort in de zorg. Drie experts zien toch toekomst in de zorg én de stad anno 2040.