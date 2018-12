De grote leeftijdsquiz: hoe oud ben jij werkelijk?

Mogelijke doorbraak: voor het eerst met hiv besmette cellen vernietigd

22 december Wetenschappers hebben een potentiële doorbraak in de strijd tegen het hiv-virus aangekondigd. Onderzoekers aan het Institut Pasteur in Parijs beweren dat ze geïnfecteerde cellen voor het eerst met succes vernietigden. Dat meldden ze in hun studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Cell Metabolism.