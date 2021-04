Coronazelftest onbetrouwbaarder dan pcr-test van GGD en toch een toevoeging

Op jacht naar corona-zelf­test in de Drechtste­den, maar apotheken hebben ze niet: ‘Misschien eind april pas’

6:05 Terwijl op sommige plekken in het land sinds woensdag de eerste corona-zelftesten worden verkocht, is dat in de Drechtsteden nog niet het geval. De apotheken worden overspoeld met vragen en ‘reserveringen’. De ene apotheek verwacht de zelftesten morgen, de ander heeft nog geen enkel idee. ,,We kregen mee dat ze misschien eind april of begin mei worden geleverd.’’