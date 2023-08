Caro (52) kreeg twee keer een psychose: ‘Ik dacht dat er iemand voor de deur stond om me neer te schieten’

Leren hoe je verward gedrag herkent: ‘Mensen hebben vaak meteen een oordeel’

ETTEN-LEUR - Als iemand ‘niet normaal’ overkomt en ‘anders’ doet dan je verwacht, dan kun je hard weglopen. Maar je kunt ook op zo iemand afstappen en vragen of er iets is. Of hulp aanbieden. Maar dat hebben we niet geleerd. Of we zijn het verleerd.