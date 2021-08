Camiel en zijn gehandicapte broer Jordy hebben stripreeks en scoren op TikTok met miljoenen views

Wat een aantal maanden terug als een grapje begon, is de dag van vandaag uitgelopen tot een regelrechte hit. Camiel en zijn gehandicapte broer Jordy krijgen op hun TikTok-kanaal @ MijnGehandicapteBroer miljoenen views met video’s waarin Jordy de hoofdrol speelt. Maar ook in zijn eigen stripboekenreeks weet Jordy het publiek te vermaken. Toch stijgen de twee niet boven hun succes uit: ,,het belangrijkste blijft nog altijd onze goede band.”

Stripboekenreeks

,,Het hele strip-project begon zes jaar geleden als afstudeerproject op de kunstacademie”, begint Camiel Derkx, geboren Limburger. Tegenwoordig is hij grafisch ontwerper en maakt hij onder andere dus strips met zijn broer Jordy in de hoofdrol. ,,Dit zijn allemaal losse verhalen die ik regelmatig post. Ik heb daar toen naar verloop van tijd een bundel van gemaakt. Ik hoop met mijn projecten bij te dragen aan diversiteit en inclusiviteit.”

Jordy is drie maanden te vroeg geboren en kreeg kort na de geboorte een hersenbloeding. Hij overleefde het, maar is er wel lichamelijk en verstandelijk beperkt door geraakt. Camiel spreekt tijdens het interview dan ook namens Jordy. ,,Hij heeft het niveau van een driejarige. Hij kan niet lezen, schrijven of zelfstandig functioneren. Praten lukt wel aardig. Desondanks hebben wij een hele goede band en zie ik hem echt als mijn grote broer”, vertelt Camiel.

Waar hij zijn inspiratie vandaan haalt? Nou, dat is eigenlijk behoorlijk simpel. ,,Het echte leven”, vertelt Camiel stellig. ,,Alle verhalen zijn op het echte leven gebaseerd. Het zijn vaak momenten of fragmenten van de dag die ik dan iets uitvergroot. We komen er beiden in voor, maar mijn gehandicapte broer speelt de hoofdrol. Met de strips wil ik graag anderen laten zien dat Jordy niet gek of raar is, maar dat hij ook gewoon een hele leuke kerel is.”

In mum van tijd honderdduizend views TikTok

De plekken waar Camiel in eerste instantie de strips deelt, zijn Facebook en Instagram. Op deze plekken wisten de twee broers binnen mum van tijd een paar duizend volgers te krijgen. ,,Hartstikke leuk natuurlijk. Toen merkte ik wel dat mensen het concept van de strips leuk vonden. We kregen steeds meer mensen die bleven terugkomen, kei leuk!” Maar, op een zekere dag oppert een vriend van Camiel om ook te starten op TikTok. ,,Ik had die app tot dat moment nog nooit aangeraakt. Ik kende het van naam, maar het sprak me niet zo aan. Na wat aandringen heb ik het gedownload en toen ik Jordy een keer bezocht, besloot ik een korte video te maken. Heel simpel eigenlijk. Ik plaatste het zonder enige verwachting en de video had binnen mum van tijd honderdduizend views. Bizar!”

Jordy vindt het zelf erg leuk om in de filmpjes te verschijnen, maar helemaal begrijpen doet hij het niet. ,,Hij snapt het stripboek en kijkt graag naar de plaatjes, maar wij lezen het voor. Ook de TikToks kan hij zien, maar wat het betekent en hoe groot de impact ervan is, snapt hij niet zo goed. Ik selecteer wel heel erg wat ik er op zet en wat niet. Ik wil alleen dingen plaatsen waar ik van denk dat hij er ook achter zou staan.”

TikTok

Het begon in eerste instantie dus als een uitprobeersel, maar na het uploaden van meer filmpjes lijkt het experiment meer dan geslaagd. ,,Na twee maanden hadden we meer dan 25.000 volgers. Sommige filmpjes zijn honderdduizenden keren bekeken met een uitschieter van bijna twee miljoen. Ongelofelijk toch? Hij wordt zelfs buiten wel eens herkend! Maar, uiteindelijk maakt dat ook niet uit. Ik vind het vooral heel leuk om te doen met mijn broer.”

Het publiek op TikTok is anders dan op Facebook. Camiel en zijn broer krijgen op TikTok te maken met veel jonge kijkers. ,,En die geven veel positieve reacties. Ze vinden het grappig wat wij doen. Maar, er zitten soms ook wel eens lelijke opmerkingen tussen, bijvoorbeeld omdat Jordy er anders uitziet. Ik probeer dan rustig uit te leggen waarom dat is en zo de kinderen iets te leren over handicaps. Vaak snappen ze dan wel wáárom hij er zo uitziet.”

Doelen

Veel content-creators op TikTok zullen maar één doel voor ogen hebben: zoveel mogelijk volgers en kijkers krijgen. Bij Camiel en zijn broer zit dat anders. Wat ze willen bereiken? Plezier blijven maken samen. ,,Dat vind ik het allerbelangrijkst. Dan maakt het ook verder niet uit wat je ‘bereikt’ qua volgers. Ik wil gewoon blijven laten zien wat voor toffe kerel mijn broer is en dat een handicap niet betekent dat iemand ook echt beperkt is.”

Kijkers kunnen ook iets van Jordy leren. Namelijk dat geluk in de kleine dingen zit. ,,Mijn broer kan enorm gelukkig zijn van friet met mayonaise. Het is allemaal zo oprecht. Dat is iets wat we allemaal mee kunnen nemen in ons leven. Op de lange termijn zou ik wellicht op basisscholen voorlichting willen geven aan kinderen over handicaps, zodat het ook voor hun normaler is. Mensen met een handicap zijn namelijk helemaal niet gek”.

