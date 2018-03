'Burger krijgt regie over medisch dossier'

Onderzoek UMC: Aantal aanvullende operaties darmkanker kan helft omlaag

22 februari Een groot deel van de patiënten bij wie in een vroeg stadium darmkanker via een kijkoperatie is weggehaald, hoeft mogelijk niet meer onder het mes. Dertien Nederlandse ziekenhuizen denken dat dankzij een nieuwe rekenmethode een aanvullende operatie nog slechts in een op de drie gevallen nodig is.