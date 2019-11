Bram had een kleine schaafwond, een paar uur later vocht hij voor zijn leven



Een kleine schaafwond, na een val op zijn knie. De Belgische Bram Quaghebuer (31) schonk er geen aandacht aan, maar een paar uur later verloor hij het bewustzijn. Een bacterie was via de wond in zijn bloed geraakt. „Ik belandde in geen tijd in coma", zegt Bram. Negen maanden later revalideert hij nog altijd en is hij vijf tenen kwijt.