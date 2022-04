Veel mensen hebben baat bij een dierbaar maatje, maar hoe is het voor het dier zelf om hulpje te zijn?

Isabelle den Hollander (26) probeert als ‘draaideurcliënt’ binnen de geestelijke gezondheidszorg middels crowdfunding aan een hulphond te komen. ,,Ik hoop dat een hulphond een einde kan maken aan mijn eindeloze zoektocht binnen het doolhof van de hulpverlening”, zegt ze. Al vanaf haar 12e kampt Den Hollander met klachten. ,,Mijn ouders gingen scheiden toen ik 4 was en ik had een enorme wijnvlek waarmee ik enorm ben gepest. Dat heeft bij elkaar gezorgd voor moeilijkheden in mijn jeugd. Ik begon dan ook heel somber aan mijn middelbare school.”

Talloze therapieën en behandelingen verder voelt ze zich nog steeds niet echt beter. ,,Wat ik mis in de gezondheidszorg is ervaringsdeskundigheid, een menselijke behandeling, maatwerk op de persoon en goede nazorg. Wanneer ik dan eindelijk eens wat beter uit een behandeling kwam, viel ik erna vaak meteen weer in een diep gat.”

Het welzijn van dieren

Ze was de wanhoop vooral nabij toen ze met een eetstoornis werd opgenomen in een kliniek. De omgeving was ziekmakend en Den Hollander vroeg zich af wat ze in godsnaam nog kon doen om haar leven enigszins richting te geven. Tot ze zag dat een vriendin, ook met mentale problemen, veel baat had bij haar hulphond. ,,Ze had last van paniekaanvallen en hyperventilatie. Ik was er een keer bij toen ze een aanval kreeg. De hond begon haar te likken om haar te kalmeren, te blaffen om contact te maken en hij ging op haar borst liggen voor deep pressure therapie (DTP). Het was fascinerend om te zien hoe rustig mijn vriendin werd en hoe snel ze weer uit haar aanval kwam. Ik dacht: dit wil ik ook.”

Quote Honden kunnen bijten, paarden kunnen gaan trappen, de relatie moet voor beide partijen goed zijn Nienke van Endenburg

Nienke van Endenburg (59) is GZ-psycholoog en al 35 jaar verbonden als specialist in mens-dier-relaties aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij onderzocht onder andere het effect van honden op veteranen met PTSS. En het effect op de honden zélf. ,,Ik neem het welzijn van de dieren altijd mee, anders begin ik er niet eens aan”, zegt zij stellig.

De relatie moet voor allebei goed zijn

Volgens Van Endenburg gaat het welzijn van mens en dier altijd hand in hand. Wanneer een dier zich niet goed voelt, zal het én geen goed hulpdier zijn én kan het bovendien zorgen voor gevaarlijke situaties. ,,Honden kunnen bijten, paarden kunnen gaan trappen, de relatie moet voor beide partijen goed zijn.”

Er bestaat volgens Van Endenburg nog weleens het idee dat wanneer het goed is voor de mens, het dier ondergeschikt zou mogen zijn. Zo werden in Amerika kapucijnaapjes ingezet voor mensen met dementie. ,,Mensen vinden aapjes snel leuk, maar die aapjes ons niet zo. Ze gingen nogal eens bijten, waarna hun tanden en kiezen werden verwijderd. Als puppy’s worden ingezet om te knuffelen met gestreste studenten, vraag ik me af hoe goed het is zo’n jong dier die taak te laten vervullen.”

Quote Het is bekend dat veteranen een positief gevoel overhouden aan het werken met paarden Nienke van Endenburg

Het meten van dierenwelzijn gebeurt op verschillende manieren. ,,In ons volgende onderzoek met honden, kijken we naar de telomeren, stukjes dna, van de honden. Hoe ouder je wordt, hoe korter de telomeren. Zo willen we onderzoeken of honden door hun hulptaken sneller verouderen. Bij het huidige onderzoek naar stress bij honden hebben we tot nog toe geen schadelijke effecten gevonden.”

Een kwispelende hond

Inmiddels is Van Endenburg ook bezig met Horse Power, een onderzoek naar het effect van paarden op veteranen met PTSS, waarbij zowel bij de veteranen als bij de paarden de hartslag, het cortisol (stresshormoon) en oxytocine (knuffelhormoon) worden gemeten. ,,Het onderzoek is nog niet afgerond, dus ik kan nog geen concrete resultaten geven. Wel is al bekend dat de veteranen een positief gevoel overhouden aan het werken met paarden. Omwille van het dierenwelzijn pleit Van Endenburg dan ook voor meer regelgeving, zoals certificering en keurmerken binnen de wereld van hulpdieren.

Den Hollander is zich erg bewust van het dierenwelzijn. ,,De organisatie waar ik mee ga werken, Bultersmekke, heeft een grondige intake, een 2-jarig opleidingstraject en je moet jaarlijks terugkomen voor een test met je hond. Bij mijn vriendin zag ik dat de hond zelf geen stress kreeg, maar er eerder blij van werd iets voor zijn baasje te kunnen doen. Ik zag vooral een kwispelende hond. En wanneer het hondenvestje uitgaat, kan een hond weer even lekker hond zijn.”

