Dermatoloog Soe Janssens beantwoordt vijf vragen over huidkanker

Na een waarschuwing van de Consumentenbond over een drietal zonnebrandcrèmes is er ophef ontstaan over het krijgen van huidkanker door deze crèmes. Dermatoloog Soe Janssens van het Antoni van Leeuwenhoek schept duidelijkheid over de huidziekte en beantwoordt vijf vragen.

1. Hoe kan je huidkanker krijgen?

„Als je te lang in de zon zit verbrand je en daardoor is de kans op huidkanker groter. De ultraviolette straling die afkomstig is van zonlicht beschadigt de huidcellen. Voordat er huidkanker zichtbaar is duurt het dan vaak nog twintig tot dertig jaar. Daarnaast speelt erfelijke aanleg een rol bij huidkanker. Komt het in de familie voor, dan is de kans groot dat jij ook ooit huidkanker krijgt. De derde factor die meespeelt is een blank huidtype dat niet bruin wordt. Hoe makkelijker je verbrandt, hoe groter het risico op huidkanker. Zonnebrandcrème kan je huidcellen niet aantasten, dat is onmogelijk. We hebben nog nooit iemand behandeld voor de schadelijke effecten van zonnebrand.”

2. Vanaf welke leeftijd kan je huidkanker krijgen?

„Meestal krijg je huidkanker als je ongeveer zestig jaar oud bent. Het kan ook al op je 35ste, maar dat is wel erg jong. Het is niet zo dat je één keer verbrandt en dan meteen huidkanker krijgt. Het lichaam is goed in staat om de schade van ultraviolette straling te repareren, maar soms ontglippen er celletjes. Hoe vaker je verbrandt, hoe groter dat risico wordt. Die ontglipte celletjes ontwikkelen zich in loop van tijd tot kankercellen. Als je op verbrandde huid ruwe, rode plekjes ontwikkelt kan dat later huidkanker worden.”

3. Hoe ziet huidkanker eruit?

„Omdat er verschillende vormen van huidkanker zijn, ziet het er niet altijd hetzelfde uit. Het meest belangrijke kenmerk is dat er zonder aanleiding een plekje op de huid ontstaat dat steeds groter wordt. Huidkanker kan je herkennen aan een rood, bruin of zwart vlekje op de huid. Soms is het juist huidkleurig of uit het zich in een moedervlek die verandert van kleur. Het plekje kan extra zichtbaar zijn als je net gedoucht hebt en je bloedvaten wat verwijd zijn. Vaak is het zo dat het gemakkelijk gaat bloeden.”

4. Op welke lichaamsdelen komt huidkanker het meest voor?

„Huidkanker komt bij witte mensen voornamelijk voor op lichaamsdelen die gemakkelijk aan de zon worden blootgesteld zoals het gezicht, het halsgebied en de bovenrug. Als iemand met een donkere huidskleur kanker krijgt is dat vaak op speciale plekken zoals de handpalmen en voetzolen. Die plekken hebben namelijk geen pigment en zijn lichter van kleur.”

Het is belangrijk om zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan als je een plekje op je huid niet vertrouwt. Een huisarts kan je huid goed beoordelen. Mocht het nodig zijn kan hij of zij je daarna doorverwijzen naar een dermatoloog.

5. Hoe vaak komt huidkanker voor?

„In Nederland krijgen ieder jaar 70.000 tot 80.000 mensen huidkanker. Vooral witte mensen lopen veel risico: 1 op 5 krijgt ooit de ziekte. Bij mensen met een donkerdere huidskleur, zoals Aziaten, Indiërs en Afrikanen is dat risico veel kleiner.”

Tips van dermatoloog Soe Janssens om het risico op huidkanker te verminderen • Ga niet van 11.00 tot 15.00 uur in de volle zon zitten: dat zijn de heetste momenten van de dag • Draag bedekkende, luchtige en lichtkleurige kleding • Neem altijd een kledingstuk mee dat je armen bedekt • Draag lichte handschoentjes bij lange autoritten • Smeer je dagelijks in met factor 30. Ga je voor langere tijd naar buiten, smeer je dan in met factor 50 • Kies een product dat het smeren laagdrempelig maakt, zoals een foundation die tegelijkertijd ook zonnebrandcrème is • Zorg dat je kinderen tot 18 jaar niet verbranden in de zon. Zet ze een hoed op. De huid is dan nog volop in ontwikkeling, dus goede bescherming kan het risico op kanker drastisch verminderen

