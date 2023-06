‘Breng tandartszorg terug in de basisverzekering, want mondzorgmijding zorgt voor méér kosten’

Morgen, woensdag 14 juni, overhandigen de twee partijen het ‘Zwartboek Mondzorg’ aan de Tweede Kamer in Den Haag. Daarin staan getuigenissen van mensen die mondzorg mijden vanwege de hoge kosten. „Zo laten we zien dat er een groot landelijk probleem is, waarvoor een grootschalige en structurele oplossing nodig is”, zegt Hendrik Verschuur, voorzitter van hulporganisatie Dokters van de Wereld.

Sinds 2006 wordt mondzorg voor volwassenen niet meer vergoed, vanwege oplopende zorgkosten. „Bij de tandarts komt marktwerking in de zorg én de koopkrachtcrisis, waar we ons als FNV beiden mee bezig houden, samen”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV.

Een enquête onder 28.000 FNV-leden in september vorig jaar liet zien dat 18 procent van de ondervraagden minder naar dokter en tandarts ging. Een recente enquête onder 5000 FNV-leden toont aan dat onder bijna 65 procent van de respondenten de zorgkosten een financieel probleem zijn. 17 procent gaf aan dat de gezondheidsklachten erger worden door het vermijden; bij gebitsproblemen is dat zelfs 26 procent. „En dat zijn voornamelijk werkende mensen. Misschien dat je nu al kunt stellen dat de zorg ontoegankelijk ís voor lage inkomens en sommige groepen.”

Met het weghalen van mondzorg uit het basispak­ket is niet gekeken naar wat het samenle­ving kost aan negatieve effecten Kitty Jong, vicevoorzitter FNV

Positie in samenleving

De partijen stellen dat mondzorg opnemen in het basispakket goedkoper is dan voortzetting van het huidige mondzorgbeleid. „Verwaarloosde mondzorg kan leiden tot fysieke en mentale klachten, waarvan de zorgkosten wél door het zorgstelsel worden vergoed.”

Jong schetst dat het hebben van gebitsproblemen doorwerkt op je positie in de samenleving. „Wanneer je vaak pijn hebt, heeft dat negatieve effecten op je leven. Een rot gebit helpt bovendien niet bij het vinden en behouden van een baan. We weten dat als volwassenen niet naar de tandarts gaan, hun kinderen dat uiteindelijk óók niet doen.” Volgens haar moet er worden gekeken waar de maatschappelijke baten terechtkomen. „Met het weghalen van mondzorg uit het basispakket is niet gekeken naar wat het de samenleving kost aan negatieve effecten. De problemen komen nooit terecht bij de mensen die het kunnen betalen.”

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid stelde eind 2022 in antwoorden op Kamervragen over de toename van het aantal mensen dat de tandarts mijdt om financiële redenen, dat hij geen plannen heeft mondzorg op te nemen in het basispakket.

Gratis

In een mobiele behandelunit, die woensdag geplaatst wordt nabij de Tweede Kamer in Den Haag, zal de Voorburgse tandarts Mahdi Khalilzada patiënten behandelen voor wie de tandartszorg te duur is geworden. Gratis. „Tandzorg is geen luxe, maar een basisrecht. Waarom kun je als verzekerde wel met oorpijn, maar niet met kiespijn naar een arts?”

Ik zie weggerotte kiezen waardoor een persoon van in de dertig alleen nog maar kon eten als het in héél kleine stukjes was gesneden Mahdi Khalilzada, tandarts

De tandarts heeft er ervaring mee. Vier zondagen per jaar, tijdens de ramadan, helpt hij kosteloos mensen voor wie tandartszorg te duur is geworden. Zijn project ‘Eerlijke glimlach’ loopt nu drie jaar- en hij ziet het steeds drukker worden. „Mijn praktijk is in Voorburg, maar ik zie mensen die komen vanuit Brabant of Flevoland. Ik zie mensen die al maandenlang alleen functioneren met pijnstilling, vanwege de kiespijn. Ik zie weggerotte kiezen, waardoor een persoon van in de 30 alleen nog maar kon eten als het in héél kleine stukjes was gesneden.”

Gezondheidsproblemen

Hij ziet in de praktijk hoe we, zoals hij het zegt, 'achter de feiten aanlopen’. „Als je niet kunt kauwen, is dat van grote invloed op je maag- darmstelsel. Heb je veel tandsteen, betekent dat dat extra veel bacteriën die in je mond leven, binnenkrijgt. En zo worden de zorgkosten hoger en hoger en nemen de kosten voor een behandeling nemen alleen maar toe.”

Ook Wouter Vriesman, vanaf 1985 tandarts in Amsterdam, ziet de ‘mondzorgmijding’ toenemen. Zijn praktijk Welldent Mokum staat precies op de grens tussen de wijken Amsterdam-oost en Watergraafsmeer. „Daar zie je meteen het verschil: mensen uit Oost mijden de tandarts vaker dan uit het welgesteldere Watergraafsmeer.”

Ze zeggen ‘ik bel wel’, maar doen dat niet Wouter Vriesman, tandarts

Hij ziet teruggeschroefde verzekeringen en mensen die simpelweg minder komen. „Gingen ze eerst drie keer per jaar mar de mondhygiënist, nu twee keer, of niet. Ze zeggen ‘ik bel wel’, maar doen dat niet. Mensen zijn kritischer op behandelplannen. Of we zien dat de kinderen uit een gezin wel gaan - tot 18 jaar is mondzorg gratis - maar de ouders niet.”

‘Wachten op pijn’

Ook ziet hij dat mensen preventieve maatregelen uit de weg gaan; ze kijken wachten tot ze pijn krijgen en gaan dan pas naar de tandarts. „Maar als je uiteindelijk bij de weekendpoli terecht komt, is dat véél duurder.”

Vriesman probeert met zijn klanten mee te denken waar hij kan. „Er zijn behandelingen die bijvoorbeeld verspreid kunnen worden over meerdere jaren. Maar soms moet je mensen tegen zichzelf in bescherming nemen en is dat simpelweg niet mogelijk.” Af en toe helpt hij mensen ook financieel, vertelt hij. „Dan komt er een nieuwe klant, en moet er een overzichtsfoto gemaakt worden van het gebit. En dan denk ik: we laten de kosten achterwege, dat apparaat is toch al aangeschaft. Maar dat kan bij veel niet; vullingen bijvoorbeeld, kosten mij ook veel geld.”

Als mondzorg onderdeel wordt van het basispakket, zou dat een hoop schelen, stellen de twee. Een stabielere mondgezondheid, zegt Khalilzada. En meer de nadruk op preventieve zorg, zegt Vriesman. „Het simpelweg goed schoonmaken van het gebit voorkomt uiteindelijk een hoop leed.”

De Patiëntenfederatie Nederland concludeerde in mei 2022 op basis van eigen onderzoek dat bijna een op de tien mensen in de afgelopen twee jaar geen mondzorg heeft gehad. De federatie is dan ook voor alle noodzakelijke zorg in het basispakket, zegt woordvoerder Tijmen Hendriksen. „Wij zeggen niet op voorhand dat tandartszorg over de hele breedte in het pakket moet. Maar het zou goed zijn als de reguliere tandartsenzorg dat wel komt, zodat je ingewikkelde en dure ingrepen voorkomt.”

