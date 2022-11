Bang dat je je zorgpremie niet meer kunt betalen? Overstappen kan voordelig zijn

Vergelijkingswebsites voorspellen elk jaar dat veel Nederlanders van plan zijn over te stappen. En elk jaar blijkt in januari dat het er minder waren dan verwacht. Het percentage switchers schommelt al jaren tussen de 6 en 7 procent. En voor een deel zijn het dezelfde mensen die jaarlijks kijken of het ergens anders goedkoper kan.

Dit jaar zijn de omstandigheden wat anders: 43 procent van de Nederlanders is volgens onderzoeksbureau Q&A Insight bang volgend jaar hun zorgpremie niet meer te kunnen betalen, 40 procent van de respondenten is van plan zich te gaan oriënteren op een andere zorgverzekering.

In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: met deze tip blijft overstappen geen voornemen en stap je daadwerkelijk over.

Waarom nemen we ons voor over te stappen, maar doen we het uiteindelijk niet? ,,Het is een klassiek geval van inertia”, legt gedragswetenschapper Johnny Buivenga uit. ,,Je wil wel, maar er is altijd wel een reden te bedenken om het níét te doen. Er is iets dat dringender is. Of je bent moe en gaat liever op de bank Netflix kijken.”

Heb je die aanvullende verzekering echt nodig

Wie geld wil besparen, doet er in ieder geval goed aan zijn aanvullende zorgverzekeringen tegen het licht te houden. Dat kan door te kijken hoeveel behandelingen je verzekering vergoedt voor bijvoorbeeld fysiotherapie of tandarts. En hoe vaak ben je het afgelopen jaar daadwerkelijk naar de fysiotherapeut en de tandarts geweest?

Dat helpt om te bepalen of je die aanvullende verzekering écht nodig hebt. Misschien is een goedkoper pakket voldoende of heb je helemaal geen aanvullende verzekering. Het gevoel dat dat uitzoeken tijdrovend gedoe is, kan verlammend werken. ,,Dat is de reden waarom ik zelf niet overstap”, erkent Buivenga. ,,Maar sta er even bij stil: is het nou écht zo veel werk? Het is meer een idee dat in je hoofd zit. Als je naar een vergelijkingswebsite gaat, ben je in een paar minuten klaar en is uitzoeken een kleine moeite met grote financiële voordelen.”

Quote Zorgverze­ke­raars kunnen dit jaar al kiezen voor solidari­teit en de premiever­schil­len tussen polissen daadwerke­lijk veel en veel kleiner maken Karel Stolper, Directeur Zorgverzekeringen CZ

De gevoelde pijn en de verwachtte beloning is volgens de docent aan de Behaviour Change Academy niet groot genoeg. ,,Als er een miljoen euro op het spel staat, ga je het echt wel doen.” De pijn kan dit jaar met de stijgende premies wel groter worden. Toch is het maar de vraag of dit het jaar is om over te stappen.

Concurrentie tussen verzekeraars

De mogelijkheid van overstappen is een mooi idee dat niet altijd even goed uitpakt, stelt Karel Stolper, directeur Zorgverzekeringen van CZ, vast. Het had tussen verzekeraars armpje drukken moeten zijn wie de beste en goedkoopste zorg inkoopt. ,,Uiteindelijk werden vrijwel alle verzekeraars tegen wil en dank meegezogen in een spel waarin goedkope polissen voor gezonde verzekerden steeds belangrijker werden.”

Stolper hoopt dat verzekeraars elkaar niet gijzelen in een ‘prisoners dilemma. ,,Zorgverzekeraars kunnen dit jaar al kiezen voor solidariteit en de premieverschillen tussen polissen daadwerkelijk veel en veel kleiner maken. Dat is voor iedereen beter, maar wie durft de eerste stap te zetten?”

Nieuwe premies

Zorgverzekeraars moeten uiterlijk zaterdag hun nieuwe premies bekendmaken. De kans is groot dat zorgverzekeraars de kat uit de boom kijken in de hoop dat de concurrent eerder met informatie komt. Maar die kans is klein en dus wordt bij de meeste concerns om een minuut voor middernacht met klamme handen op de knop gedrukt.

,,Denk je als je dit artikel leest: ja, ik wil dit jaar écht overstappen of mijn aanvullende verzekering tegen het licht houden”, vraagt Buivenga. ,,Plan dan nú een specifiek moment in je agenda. Dat is het effectiefst als je dat samen met een ander gaat doen, bijvoorbeeld met je partner. Dat is een extra stok achter de deur.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.