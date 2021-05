Bijna helft vakantiegangers blijft in Nederland: ‘We kiezen voor vakantiezekerheid’

Het onderzoek werd uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van Independer. Daaruit komt naar voren dat 46 procent van de vakantiegangers aangeeft deze zomer in Nederland te blijven, 70 procent geeft als reden de aanhoudende onzekerheid rond corona.

Ook vakanties naar het buitenland waren direct na het bekendmaken van de versoepelingen populair. Marjon Kaper, directeur van ANWB Reizen liet tegenover de NOS weten dat er aan deze reizen nog wel de nodige ‘haken en ogen zaten’. Reizigers zijn voor vertrek naar een vakantieland immers afhankelijk van het reisadvies afgegeven door de overheid. ,,Het is een goede stap dat we weer op vakantie kunnen. Maar ik moet er wel gelijk bij zeggen dat het nog niet zorgeloos is, het is echt een eerste stap.”

Heb je al vakantieplannen? Independer heeft een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over reizen in coronatijd voor je op een rij gezet.

Meer zekerheid

Bas Knopperts, expert reisverzekeringen bij Independer begrijpt daarom de keuze van veel Nederlanders om in eigen land te blijven. ,,Het boeken van een Nederlandse zomervakantie biedt veel mensen toch een stukje vakantiezekerheid”, legt hij uit. ,,Omdat de coronasituatie per vakantieland zomaar kan veranderen, is het niet altijd zeker dat je die buitenlandreis die je nu boekt in de zomer nog wel kunt maken. En als je je buitenlandvakantie moet cancelen, dan wordt het lastig om op het laatste moment nog een vrije en betaalbare accommodatie in Nederland te vinden.”

Quote Dat we het afgelopen jaar niet op vakantie konden moeten we niet afdoen als luxepro­bleem Ap Dijksterhuis

Veel Nederlanders hebben een zwaar jaar achter de rug. ,,Op vakantie gaan is een effectieve manier om daarvan te herstellen. Zeker om echt even je zinnen te verzetten en niet met werk bezig te zijn”, zegt psycholoog Ap Dijksterhuis. Voor de pandemie uitbrak hadden burn-outs de naam volksziekte nummer één te zijn. Dijksterhuis denkt dat de stress het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen. Dat we het afgelopen jaar niet op vakantie konden moeten we volgens de psycholoog daarom zeker niet afdoen als luxeprobleem.

Toch is op vakantiegaan geen noodzakelijkheid, denkt Jaap Lengkeek, socioloog en emeritus hoogleraar toerisme aan de Wageningen Universiteit. ,,Voor veel mensen is het tenslotte niet eens mogelijk om op vakantie te gaan, pandemie of niet.” Maar ook Lengkeek benadrukt dat het goed is voor het welbevinden van de mensen om er af en toe even uit te gaan. ,,Dat hoeft niet meteen vier weken naar Vietnam te zijn”, zegt Dijksterhuis. ,,Een weekend weg in eigen land is daarvoor ook voldoende.”

Creatief denken

Als het afgelopen jaar iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat mensen in staat zijn heel creatief te denken als er weinig mogelijkheden zijn. ,,Je zag dat mensen het dichter bij huis zochten, en bijvoorbeeld in bossen in de buurt gingen wandelen”, zegt Lengkeek. ,,Wat dat betreft is de lockdown voor veel mensen misschien wel een eyeopener geweest.”

Quote Van het idee om met 250 personen als haringen in een ton in het vliegtuig te zitten wordt waarschijn­lijk niemand blij Jaap Lengkeek

De vakantieganger zal voorlopig nog wel even voorzichtig zijn met het boeken van vakanties naar het buitenland, denkt de socioloog. ,,Van het idee om met 250 personen als haringen in een ton in het vliegtuig te zitten wordt waarschijnlijk niemand blij.” Voor de pandemie was een reisbureau er juist voor om een vakantie tot in de puntjes te regelen. ,,Zo hoefde jij als reiziger niets te doen behalve in het vliegtuig of de auto te stappen. Die manier van reizen lijkt voorbij. De pandemie heeft gezorgd voor een nieuw bewustzijn; reizen brengt risico’s met zich mee.”

Dat merkt ook Knopperts: ,,Sinds de boodschap dat mensen weer mogen reizen naar landen met code geel, zagen wij een verdubbeling van het aantal afgesloten reisverzekeringen, en die aantallen nemen elke dag toe.”

Heb jij al vakantieplannen gemaakt?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.