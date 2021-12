Bijna één op twee vrouwen krijgt ooit last van extreem haarverlies: ‘De oplossing kost maar 1,50 per maand’

Elk mens verliest vijftig tot honderd haren per dag, en dat is heel normaal. Pas wanneer je haar echt dunner wordt kan het een probleem zijn. Alopecia androgenetica is een vorm van haaruitval die hormonaal bepaald is, en is bij zowel mannen als vrouwen één van de meest voorkomende oorzaken van extreem haarverlies. Naar schatting krijgt zelfs één op twee vrouwen hier voor de leeftijd van 79 jaar ooit last van.