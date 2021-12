Bezoek aan het mortuarium: ‘Snap niet dat mensen zeggen dat corona maar een griepje is’

Als nabestaanden komen kijken in het mortuarium maakt Johan de Jong het niet mooier dan het is. ,,Ik vertel altijd dat het erger is dan het is. Dan kan het nooit tegenvallen.’’ Leven en dood horen bij het ziekenhuis, en hier, in het mortuarium van het ziekenhuis, dringt dat besef in alle hevigheid tot je door.