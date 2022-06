Bevallen in Schiedams ziekenhuis kan binnenkort niet meer, nu vrezen ze voor bermbaby's

Moeder Harriët (52) en dochter Lisanne (23) dachten dat iedereen met zoveel pijn rondliep: ‘Blijkbaar niet’

Jarenlang had Harriët (52) iedere dag zo veel pijn dat het haar compleet lamlegde. Ze dacht dat iedereen die zware steken voelde tijdens het bewegen. Tot haar dochter Lisanne geboren werd en zij als baby meermaals stopte met ademen: ,,We bleken dezelfde aandoening te hebben. Als ik dit had geweten...”

5 juni