Berts hart stond stil: ‘Toen ik bijkwam, was alles weg’

documentaire Missers in de opvoeding: ‘Ze verkloten je, je vader en moeder’

7:32 Met de documentaire Your Mum and Dad laat regisseur Klaartje Quirijns (52) zien wat er in de opvoeding vaak onbedoeld misgaat. ,,Dat je elkaar pijn kan doen, laat zien dat je echt om elkaar geeft.’’