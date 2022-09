Bert van Leeuwen let op de kilo's: ‘Mijn cameraman roept steeds: hé, dikke. Die houdt me scherp’

Mor­gan-Mae Bibo (25) schrijft boek over suïcidali­teit: ‘Het is oké als je leven een zesje is’

Zelfdoding onder jongeren komt steeds vaker voor. Open zijn over depressie en suïcide is lastig, ondervond Morgan-Mae Bibo (25) op jonge leeftijd. Ze schreef een autobiografische roman over haar eigen suïcidaliteit Mistig. Haar doel: het taboeonderwerp bespreekbaar maken bij psychisch kwetsbare jongeren en hun omgeving.

