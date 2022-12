Berget Lewis moet twee keer per nacht naar het toilet: ‘Dat krijg je als je vijftig bent’

Hemd van het lijf Gerda Havertong eet minder nu ze ouder wordt: ‘Doe twee dagen met eenpersoon­spor­tie’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Gerda Havertong voelt dat haar echtgenoot over haar waakt. En ze is niet gauw meer ondersteboven te krijgen. ‘Ik heb drie vierde van de rotonde toch al afgelegd.’

17 december