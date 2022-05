Beatrijs Smulders gaf 2,5 jaar borstvoeding: ‘Mijn borsten zijn nog steeds kwiek’

Over seks praten zou net zo makkelijk moeten zijn als praten over plakken van fietsband

Over seks praten zou net zo makkelijk moeten zijn als praten over het plakken van je fietsband, vindt journalist en feminist Milou Deelen (26). Voor haar boek sprak ze bekende Nederlandse vrouwen over masturberen, goede seks en grensoverschrijdend gedrag. De een vond het doodnormaal, de ander reuze spannend. Zangeres S10: ‘Ik word rood als ik het over seks heb.’

