Bang voor een eenzame kerst? Zeg ‘ja’ tegen wat wél op je pad komt

Moeten ouderen zich maar groothouden in coronatijd?

,,Ja en ik denk ook dat ouderen dat prima kunnen, omdat ze meer hebben meegemaakt dan jongeren. De meesten weten hoe het is om door crises heen te gaan. Al zijn er zeker mensen die contacten kwijtraken of de regie op hun leven verliezen. Van ouderen wordt vaak gedacht dat ze fragiel en zwak zijn, maar meestal blijkt uit onderzoek juist het tegengestelde. Ik weet nog dat we in de Bijlmermeer zestigplussers ondervroegen die hadden meegemaakt dat in 1992 een vrachtvliegtuig van El Al op de flats neerstortte. Na een jaar hadden veel ouderen alweer behoorlijke veerkracht.’’