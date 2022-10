‘Badmuts’ helpt in de ambulance groot herseninfarct op te sporen: ‘Patiënt krijgt sneller juiste zorg’

Antide­pres­siva meer voorge­schre­ven onder jonge vrouwen: experts leggen uit wat middelen doen

Uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel komt naar voren dat het aantal jonge vrouwen dat via de huisarts antidepressiva slikt met bijna 20 procent is toegenomen. Ook het gebruik onder jonge mannen is gestegen (11 procent). We vroegen experts wanneer deze middelen precies worden voorgeschreven en wat de bijwerkingen zijn.

16 september