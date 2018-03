'Baarmoederhalskankerprik heeft meer effect dan verwacht'

Het humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat de huid en de slijmvliezen infecteert. Donken onderzocht de effecten bij meisjes die als eersten werden ingeënt, in 2009 en 2010. Een bijna volledige bescherming (98 procent) tegen twee van de 150 typen van HPV is gevonden tot zes jaar na het toedienen, bij jonge vrouwen die nog drie inentingen hebben gehad. Inmiddels wordt het vaccin toegediend in twee injecties.

Hoop voor toekomst

Ook bleken zij in die periode beschermd tegen drie andere typen, die niet eens in het vaccin zijn opgenomen. Het zevende jaar kon niet meer in het promotie-onderzoek worden opgenomen, maar geeft volgens Donken hetzelfde beeld. De hoop is dat het effect blijvend is en die hoop is volgens Donken ook wel gerechtvaardigd. Ook buitenlandse onderzoeken wijzen daarop, met name een onderzoek uit Australië, dat al in 2006 met prikken begon.