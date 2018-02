Arts haalt 14 wormpjes uit ontstoken oog Amerikaanse vrouw

Een vrouw die met een pijnlijke oogontsteking bij de huisarts kwam, bleek na onderzoek maar liefst 14 wormen in het oog te hebben. De vrouw had op een boerderij in Oregon een zeldzame oogontsteking opgelopen die normaal alleen bij koeien voorkomt.

De 26-jarige Abby Beckley uit de Amerikaanse staat Oregon is volgens wetenschappers de eerste vrouw bij wie de parasiet werd aangetroffen. De wormpjes werden al in augustus 2016 uit het linkeroog van de vrouw verwijderd, maar van de zeldzame infectie werd pas deze week melding gemaakt in de American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

De worm, ook bekend als thelazia gulosa, wordt verspreid via een vlieg die ook wel 'gezichtsvlieg' wordt genoemd en vooral voorkomt bij vee in het noorden van de Verenigde Staten en in het zuiden van Canada. De vlieg voedt zich met traanvocht op de oogbal.