Amsterdamse bisschop en natuurgenezer promoot dubieus 'medicijn'

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde in maart 2018 voor het gebruik van Miracle Mineral Supplement (MMS). De inname van het mengsel van natriumchloriet, citroenzuur en water dat op internet wordt aangeprezen als wondermedicijn tegen allerlei ernstige aandoeningen als kanker, malaria en aids, kan bij regelmatig gebruik leiden tot acute en chronische gezondheidsrisico's, zoals buikpijn, ernstige vermoeidheid, ademhalingsproblemen, brandwonden in het maagdarmstelsel en falen van nier en lever. De inspecteur-generaal vroeg de minister om maatregelen tegen de handel op internet.



In een deze week opgedoken video is te zien hoe de Amsterdamse natuurgenezer Stephen Oduro eind 2018 een bezoek brengt aan een weeshuis in Ghana en daar MMS bereidt en verstrekt aan de kinderen. De leidster van het tehuis krijgt de opdracht de behandeling elk uur te herhalen.

Eigenhandig

Oduro verzekert dat de gezondheid van de kinderen, onder wie een aantal dragers van het aidsvirus, binnen enkele weken sterk moet zijn verbeterd. Met behulp van een flesje dient hij het middel eigenhandig toe aan een baby met een waterhoofd. Hij legt uit dat zijn bezoek deel uitmaakt van een campagne om het medicijn in Ghana te promoten.

In Ghana presenteert Oduro zich als Barima Asamoah Kofi de Vierde, de naam die hij in 2002 kreeg bij zijn kroning tot een van de vele koningen in het land. In Amsterdam was Oduro, nu 66 jaar, in die periode actief als gezondheidswerker bij de GGD, een baan die hij combineerde met een zetel in de stadsdeelraad in Zuidoost voor de PvdA.

In een interview uit die tijd vertelde hij over zijn grote droom: met een afgeschreven methadonbus van de GGD door zijn geboorteland reizen om de bevolking goede gezondheidsvoorlichting te geven. Anno 2018 heeft Oduro er nog een titel bij: bisschop voor de Ghanese vestiging van de Genesis 2 Church of Health and Healing, een Amerikaans kerkgenootschap met filialen over de hele wereld. Het was oprichter Jim Humble die Miracle Mineral Supplement lanceerde als geneesmiddel. Op zoek naar goud in het oerwoud van Zuid-Amerika zou Humble in 1996 twee medewerkers binnen enkele uren van malaria hebben genezen door hun een mengsel van water, natriumchloriet en citroenzuur toe te dienen.

Wonderbaarlijke genezing

Terug in de Verenigde Staten richtte Humble een kerkgenootschap op, met het wonderwater als sacrament. Met behulp van MMS kan de zieke wereld in een tweede genesis gezond worden gemaakt, aldus de kerk, die de oplossing niet alleen aanprijst als medicijn tegen vrijwel alle denkbare ziekten en aandoeningen, maar ook als alternatief voor vaccinaties.

Quote Oduro verzekert dat de weeskinde­ren, sommigen met aids, na enkele weken veel gezonder zullen zijn

Op de website van het genootschap getuigen tientallen mensen van een wonderbaarlijke genezing. In Duitsland, Canada, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië gingen naar aanleiding van het gebruik officiële waarschuwingen uit. Oduro kwam twee jaar geleden in aanraking met de kerk; hij had inmiddels een praktijk voor natuurgeneeskunde in Zuidoost. Ook hij nam het wonderwater tot zich en raakte volgens een getuigenis op internet verlost van zijn rugpijn en een hardnekkig snurkprobleem.



Na het volgen van de verplichte cursussen werd hij in maart 2018 benoemd tot 'bishop of health' in Ghana. Op de internationale website van de kerk wordt Oduro genoemd als een van de offi­ciële leveranciers van MMS.

In een andere video vertelt Oduro dat hij het middel ook gebruikt bij zijn werk als traditioneel genezer in zijn woonplaats Amsterdam. Met behulp van MMS zou hij hier een man hebben genezen van prostaatproblemen.

Quote Met behulp van MMS zou Oduro in Amsterdam een man hebben genezen van prostaat­pro­ble­men

De kerk heeft sinds november ook een vestiging in Zuidoost, in kerkverzamelgebouw De Kandelaar aan de Bijlmerdreef. Of tijdens de religieuze bijeenkomsten gebruik wordt gemaakt van MMS is onduidelijk, maar de naam Health Restoration Center lijkt erop te wijzen.

Internetwinkel

Er is nog een ander spoor dat naar MMS leidt. De hoofdvestiging van de kerk in Zuidoost zit volgens de inschrijving in het handelsregister op het adres van de praktijk van Oduro. Voor de kerk in zijn woonplaats is hij geen bisschop; dat is volgens de website van het kerkgenootschap weer een zekere bisschop Steven.

Het blijkt te gaan om Steven Soeten, niet woonachtig in de Bijlmer, maar in Belt Schutsloot in Overijssel. Soeten is net als Oduro natuurgenezer en daarnaast eigenaar van Natufarm, een Europese internetwinkel in MMS.

Oduro zegt Soeten niet persoonlijk te kennen. Op vragen over zijn betrokkenheid bij de verspreiding van MMS stuurt hij aanvankelijk een promotievideo en documentatie. Na lezing van het artikel laat hij weten overtuigd te zijn van de heilzame werking van het middel.



,,Ik drink het zelf al zes jaar. Elke ochtend neem ik een slok. Ik heb geen tandpasta meer nodig. Andere mensen kunnen beweren dat het giftig is, maar dat is niet mijn ervaring. Waarom zou ik mijzelf vergiftigen?" Over de weeskinderen in Ghana zegt Oduro dat de kerk protocollen heeft voor het gebruik van MMS door kinderen en dieren.

Volledig scherm Beeld uit het filmpje van Stephen Oduro in een weeshuis in Ghana, eind 2018, waar hij MMS bereidt en verstrekt aan de kinderen © -