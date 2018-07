Amsterdam UMC stopt onderzoek na overlijden van 19 baby's

Rivm: Levensver­wach­ting flink hoger als Nederlan­der sigaret laat liggen

29 juni Het aantal mensen dat in Nederland overlijdt door kanker is relatief groot, blijkt uit onderzoek van het Rivm. In vergelijking met andere Europese landen scoort ons land goed als het gaat om de kwaliteit van medische zorg. De levensverwachting kan echter omhoog, als we de peuk laten liggen.