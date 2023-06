Amsterdam UMC opent speciaal centrum voor kinderen met complexe buikproblemen

Kinderen met ernstige buikaandoeningen kunnen per 1 juli terecht bij het Kinderbuikcentrum van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Doorgaans hebben ze dan binnen een dag een diagnose en behandelplan, iets wat nu vaak weken of maanden kan duren.

Een baby’tje dat niet goed drinkt, amper groeit en zichtbaar pijn heeft. Een meisje dat ondanks de ingetreden puberteit maar niet ongesteld wordt en veel buikpijn heeft. Of een jongetje dat al een tijdje moeite heeft met poepen, waarvoor de oorzaak na enige tijd zoeken blijkt te schuilen in het ontbreken van zenuwcellen in de dikke darm.

,,Om de diagnose voor dit type patiënten sneller te kunnen stellen, is het Kinderbuikcentrum opgericht”, zegt kinderchirurg Joep Derikx (Amsterdam UMC). ,,Als het kind en de ouders langskomen, zorgen wij dat alle betrokken experts aanschuiven. Ook is er dan al ruimte gereserveerd bij bijvoorbeeld de afdeling radiologie en het laboratorium, zodat de resultaten aan het einde van de dag bekend zijn. Het is realistisch dat kinderen en hun ouders naar huis gaan met een diagnose en een behandelplan.”

De expertise binnen het Kinderbuikcentrum is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de wijze waarop experts samenwerken. Het lijkt op de aanpak van bijvoorbeeld een orthopedische kliniek, waar iemand met een knieprobleem een dagje door de medische molen gaat en naar huis kan met een diagnose en een operatiedatum.

Bij het (academische) Kinderbuikcentrum is de geraadpleegde expertise wel specifieker: een kindergynaecoloog, kindernefroloog, kinderchirurg of kinderarts met een maag-darm-leverachtergrond, bijvoorbeeld.

Complexe medische problemen

Het Kinderbuikcentrum richt zich op kinderen met buikproblemen waarvan de oorzaak vaak nog niet duidelijk is, zegt Merit Tabbers, kinderarts met specifieke kennis van maag-, darm- en leverziekten.

,,Veel kinderen hebben last van onbegrepen buikpijn. Regioziekenhuizen zoals het OLVG of het Flevoziekenhuis kunnen de meeste oorzaken al goed vaststellen en behandelen. Dus niet alle kinderen hoeven we in het Kinderbuikcentrum te behandelen. Wij zijn er voor de diagnose, behandeling en follow-up van complexe medische problemen.”

Het Kinderbuikcentrum is er niet voor grote aantallen patiënten, zegt kinderchirurg Ramon Gorter. ,,Het gaat om zo’n 100 à 150 kinderen per jaar.” De leeftijd varieert van ongeboren baby’s (‘min twintig weken’) tot 18 jaar. Patiënten komen uit heel Nederland, en in enkele gevallen zelfs uit het buitenland. ,,Als blijkt dat de behandeling niet per se in Amsterdam UMC hoeft plaats te vinden, blijven we samenwerken met de algemene ziekenhuizen waar de behandeling plaatsvindt.”

Kinderchirurg Derikx: ,,Het initiatief is uniek in Nederland. In ziekenhuizen in Parijs en Londen bestaat dit concept al. Het Kinderbuikcentrum maakt deel uit van diverse Europese netwerken, die zich door studies ook richten op het verbeteren van behandelingen. Daar hoort ook bij dat we kinderen die in Amsterdam UMC zijn geopereerd blijven volgen als ze volwassen zijn.”