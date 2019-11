Amerikaans onderzoek: medicatie vaak even effectief als stent bij hartprobleem

Eerste hulp bij seksuele voorlich­ting: ‘Ga niet met je kind zitten voor een gesprek’

10 november Voorkom Het Grote Gesprek over seks en verweef voorlichting al vroeg in de opvoeding. Sociaal wetenschapper Belle Barbé, die trainingen geeft over seksuele opvoeding, en seksuoloog Sanderijn van der Doef delen vijf inzichten voor verschillende leeftijden.