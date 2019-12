Als schaamte je leven bepaalt: ‘Bijna alles wat ik wilde, liet ik door mijn vingers glippen’

‘Bijna alles wat ik graag wilde, heb ik door mijn vingers laten glippen: een plaats in het hockeyselectieteam van Zuid-Nederland, mijn opleiding op de sportacademie, een carrière in de journalistiek, een gezonde relatie. Niet voor niets heet mijn boek Uit schaamte. Ontdek hoe de angst voor afwijzing je weerhoudt het leven te leiden zoals je wilt. Ik was er diep vanbinnen van overtuigd dat ik niets waard was, en daardoor konden angst en schaamte regeren. Vaak betekende dit dat ik reageerde met nieuwe plannen. Uit twijfel of angst haakte ik voortijdig weer af of sloeg ik op de vlucht.



Om een voorbeeld te geven: na mijn studie journalistiek in 1987 wilde ik buitenlandcorrespondent worden in Spanje. Ik vertrok naar Madrid en wilde contact leggen met de Volkskrant-correspondent, ik had zijn nummer. Maar ik durfde hem niet te bellen. Hevig teleurgesteld in mezelf sloeg ik opnieuw op de vlucht en koos voor een suf restaurantbaantje in Griekenland.”