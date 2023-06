ALS-patiënt Carlos (57) kan niks meer zelf: ‘Het was een prachtig leven, het is mooi geweest’

Hoe weet je of je kind te dik is? 'Kijk bij jonge kinderen niet naar bolle buik of babyvet'

Zo’n 17 procent van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar is te dik. Naar schatting zijn dat meer dan 800.000 kinderen in Nederland. Wanneer is een kind te zwaar? En wat kun je als ouder eraan doen? We vragen het aan jeugdarts Lucy Smit en kinderdiëtist Esther Konijn.