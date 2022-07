Als ik zeg dat ik zijn anus moet inspecteren, gaan de armen over elkaar: ‘Geen sprake van’

Serieuze zorgen over snelle versprei­ding apenpokken: ‘Kan volgende pandemie worden’

Het aantal gevallen van apenpokken in Europa is in twee weken verdrievoudigd. De Wereldgezondheidsorganisatie en virologen roepen op tot actie. ,,Dit kan de volgende pandemie worden, we moeten verschrikkelijk voorzichtig zijn.’’

3 juli