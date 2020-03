‘Als de zomertijd in gaat, zie je in dagen erna meer verkeersongelukken’

Aankomend weekend wordt de klok verzet, is dat voor iedereen vervelend?

,,Nee hoor’’, zegt Sigrid Pillen, neuroloog en somnoloog bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. ,,Bij jonge kinderen is vaak niet zo veel aan de hand, dat zijn meestal ochtendmensen. Die hebben meer last van de overgang naar de wintertijd, want dan worden ze extra vroeg wakker. Bij de zomertijd is dat omgekeerd: dan worden die vroege vogels een uurtje later wakker. Als je dat nieuwe ritme als ouder wil vasthouden, helpt het om in de zomertijd iets later te eten en je kinderen ook iets later naar bed te brengen.’’