Als 60-plusser merk ik dat mijn spieren achteruitgaan, heeft het zin om die ‘tegen de natuur’ in te trainen?

lezersvraagJe lijkt in de verste verte niet meer op de persoon die je was toen je 25 was, maar laat je daardoor niet ontmoedigen, zegt fysiotherapeut Bert Mutsaers. Het komt er nu juist aan op! Zorg dat je de meest optimale versie van de zestigplusser wordt.

Bert Mutsaers: ,,Ik kan weinig bedenken dat zinvoller is dan dat. Naarmate we ouder worden is het effect van trainen zelfs ‘dramatischer’ in positieve zin. Regelmatig bewegen en zorgen voor een goede conditie, kracht, lenigheid en coördinatie zorgen juist dan voor effecten die beschermend werken voor onze gezondheid.



Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten, heeft gunstige effecten op onze bloeddruk, vermindert de kans op diabetes en botontkalking. Daarnaast heeft het positieve effecten op de werking van ons brein, verbetert het onze stemming en neemt ons valrisico af. Deze opsomming is zelfs nog verre van compleet.

In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen elke week een lezersvraag over relaties, gezondheid, voeding en andere onderwerpen.

Vergelijk jezelf op deze leeftijd niet met je jongere zelf, maar vergelijk de mogelijke versies die je nu kunt zijn

Wat misschien ook motiverend werkt, is, om niet de versie van je huidige zelf te vergelijken met die toen je 25 was, maar vooral de mogelijke versies met elkaar te vergelijken die je op deze leeftijd kunt zijn of worden.

De ‘optimale variant van jezelf’ beschikt over optimale kracht en uithoudingsvermogen en zal niet alleen beter beschermd zijn tegen vervelende kwalen, maar ook meer energie en mogelijkheden hebben om een leven te leiden met een korte ‘ei’ in plaats van een lange.

Hoe train je op die leeftijd?

Qua training is het raadzaam een paar keer per week conditietraining te doen, en daarnaast een vorm van krachttraining - dat kan ook een yoga-variant zijn. Bij dat laatste is het niet nodig om maximale weerstand te gebruiken.

Om vooruit te gaan is het dan wel aan te raden om de training in de loop van de tijd wat te intensiveren, net als je deed toen je nog wel 25 was. Hopelijk helpt dit een beetje om je meest fitte zestigjarige, zeventigjarige en tachtigjarige versie te worden.’’

