Alles wat je moet weten over het coronavaccin in elf vragen en antwoorden

1. Weten we al zeker dat er een vaccin komt dat werkt?

,,Nee, dat weten we nog niet”, tempert Leonoor Wijnans, senior beoordelaar en vaccinexpert bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de verwachtingen. Van de meer dan tweehonderd vaccins die wereldwijd worden ontwikkeld, zijn er nu vijf in fase 3, waarbij op grote groepen mensen wordt getest. ,,Wat we van die vaccins weten is dat ons afweersysteem er een reactie op geeft en wat de bijwerkingen zijn. Maar we weten nog niet hoe goed de vaccins gaan werken, bijvoorbeeld bij risicogroepen, of hoelang ze werken. Ook moeten we meer inzicht krijgen in de veiligheid.”