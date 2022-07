Alex Klaassen: ‘Naarmate ik ouder word, duren de katers langer, dus ik drink minder’

Hemd van het lijf Anouk Hoogendijk baalt van moedervlek­ken: ‘Voel me net een dalmatiër’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Anouk Hoogendijk is blij dat ze is gestopt met topsport en baalt van haar vele moedervlekjes. Botox vindt ze te ver van haar bed. ‘Maar soms zit ik een een programma waar ik de jongste ben, en de meeste rimpels heb.’

