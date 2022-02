Afscheid van corona? Niet voor Liesbeth: ‘Duizenden met long covid mogen niet worden vergeten’

Tekorten onder zorgperso­neel: moet Betty (77) haar zoon met dwarslae­sie straks zelf verzorgen?

De 77-jarige Betty Kwint uit Utrecht maakt zich zorgen. Moet zij haar zoon, die een hoge dwarslaesie heeft en verlamd is vanaf zijn schouders, straks zélf douchen? Het gebouw waarin hij woont biedt speciale zorg, maar personeelstekorten zorgen voor roosterproblemen. Voor een douchebeurt of ‘langer koken dan een kwartier’ is binnenkort in het ergste geval geen tijd meer.

17 februari