Actrice Oda Spelbos: ‘Door de overgang ben ik in één jaar vier, vijf kilo aangekomen’

‘Vandaag begin ik met afvallen’

Eten & drinken: ‘Ruud en ik eten behoorlijk gezond. De laatste jaren minder vlees, veel vis en soms vleesvervangers. En elke dag twee soorten groente, dat vind ik lekker. Elke dag zeg ik tegen mezelf: vandaag begin ik met afvallen. Dan heb ik ’s avonds zo’n honger dat ik toch een stuk kaas neem. Of het gaat in de loop van de dag ergens mis, met een koekje of een glaasje wijn. Wijn drinken vinden we beiden lekker en ook daarvan zeggen we elke keer: vandaag even niet, alleen in het weekend. En dan ben ik ook nog in de overgang. In één jaar heb ik er vier, vijf kilo bij gekregen. En dat terwijl ik dezelfde hoeveelheden eet en drink. Niet eerlijk. Ik ben geen dikzak, maar wel een maat opgeschoten. Mijn kleren wegdoen weiger ik. Dat vind ik zonde. Dus ga ik afvallen.’