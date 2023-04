Actrice Elsie de Brauw heeft één guilty pleasure: ‘Rook één sigaret per dag, als ik ’s avonds thuiskom’

Hemd van het lijf Actrice Ariane Schluter ging minder alcohol drinken: ‘Krijg er ’s nachts hartklop­pin­gen van’

Goed slapen is sinds de overgang voorbij en van alcohol krijgt Ariana Schluter hartkloppingen. ‘Wel jammer, want het ontspant en gesprekken lopen gesmeerder.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.