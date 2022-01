Acht feiten en fabels over het populairste gymkwartiertje voor de buis

Al 21 jaar kunnen liefhebbers een of twee keer per dag een kwartier meedoen met Nederland in Beweging. De uitzendingen bestaan uit vijf blokjes: warming-up, hartslag, oefeningen voor de benen, voor de romp en een coolingdown. Samen met een panel van wisselende deelnemers − dat in coronatijd is gekozen uit 25 keer zoveel aanmeldingen dan de gemiddelde 120 − brengen instructeurs Duco Bauwens en Olga Commandeur beweging en ‘gezelschap’ in de huiskamer. Acht feiten en fabels over een programma dat ook thuiswerkers een sportieve break op de dag kan bieden.