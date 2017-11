Aardbeien in supermarkt zijn 6 keer giftiger dan ander fruit

Wetenschappers: Verband tussen kromme penis en kankersoorten

3 november Wetenschappers van Baylor College in Houston, een vooraanstaand academisch gezondheidsinstituut in de VS, zeggen een verband te hebben aangetoond tussen een kromme penis en een aantal vormen van kanker. Mannen met die afwijking zouden een verhoogde kans hebben op huid-, testikel- en maagtumoren. Specialisten van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (hét kankerinstituut in Nederland) kijken vreemd op van de onderzoeksconclusies.