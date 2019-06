Aantal zelfdodingen vooral onder mannen flink gedaald in 2018

column Saskia Noort 'Ik heb 'thinprivi­le­ge', maar wil toch iets zeggen over overge­wicht’

15 juni Saskia Noort schrijft op deze plek wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster is van mening dat de tijd waarin we vrouwen beoordeelden op gewicht al een tijdje voorbij is.