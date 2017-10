Aantal kinderen met obesitas vertienvoudigd in 40 jaar tijd

50 mensen 5 dagen opgesloten: We stoppen met roken

1 oktober In een oude kazerne in Velp zijn vanmorgen vijftig mensen opgesloten voor het AVROTROS-programma We Stoppen! Ze gaan met elkaar stoppen met roken. Rond tien uur werden nog één keer vijftig sigaretjes opgestoken. Hierna werden alle pakjes ingenomen en ging het hekwerk dicht. Vijf dagen lang zitten de deelnemers aan We Stoppen 'vast' op de kazerne. Met behulp van een coach en een arts is het de bedoeling dat na vandaag nooit meer een sigaret aangeraakt wordt.