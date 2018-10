1 op 4 patiënten krijgt in speciale borstkankerkliniek andere behandeling

Vijfjarig onderzoek wijst uit dat van alle borstkankerpatiënten die bij het Alexander Monroe Ziekenhuis in Bilthoven aankloppen voor een second opinion één op de vier een ander behandelplan krijgt. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van borstkanker. ,,Het vragen van een second opinion mag geen taboe zijn'', betoogt Marjolein de Jong van AMZ. ,,Alles draait om de beste beoordeling en het uiteindelijke resultaat.''

Elk jaar krijgen 15.000 vrouwen in Nederland de diagnose borstkanker. De behandeling ervan gebeurt veelal in het ziekenhuis dat die vaststelling doet. Sinds 2013 is het AMZ ’s lands eerste en enige gespecialiseerde ziekenhuis voor de diagnose én behandeling van borstkanker en goedaardige borstaandoeningen. Van de afgelopen vijf jaar zijn er 1089 second opinions geanalyseerd... met opvallend resultaat.



28 procent van hen kreeg een ander behandelplan dan dat wat na het eerste onderzoek werd opgesteld. ,,Door specialisatie en een nauwere samenwerking in ons team van specialisten, met alle focus op borstzorg en het belang van de patiënt, gaan wij voor het beste resultaat'', zegt chirurg-directeur De Jong. Een andere aanpak hoeft overigens niet te betekenen dat de behandeling per definitie ingrijpender is.

Ander plan bij zelfde diagnose

,,Het kan ook zijn dat we een ander plan opstellen bij dezelfde diagnose. Een ziekenhuis kan een behandeling voorstellen waarbij er eerst wordt geopereerd en achteraf chemotherapie volgt, terwijl wij voorstellen om eerst chemo te doen en pas daarna te snijden'', aldus De Jong. ,,Maar andersom kan ook. Het gaat om de optimale uitkomst en daarbij is onze aanpak heel anders.''



,,Wij bieden snelle toegang, zijn open en gastvrij naar patiënten toe en gaan voor de meest zorgvuldige diagnose en behandeling. We nemen de tijd en bieden in alle rust zorg met de beste resultaten.'' Bij 65 procent van de onderzochte patiënten vond aanvullend onderzoek plaats. In twaalf procent van alle gevallen kwam AMZ tot een andere diagnose.

Taboe moet worden doorbroken