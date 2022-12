Ziekenhuis? Vroedvrouw Margot (32) bevalt het liefst in een yurt: ‘Geweldig romantische plek’

Vroedvrouw Margot heeft ruim 17.000 volgers op Instagram, een online platform Vraag de Vroedvrouw met wetenschappelijk onderbouwde adviezen, een rubriek op deze site en een solopraktijk. Nu is ze zelf zwanger van haar eerste. ,,Die misselijkheid is echt geen grapje.”

Voorheen moest ze altijd gniffelen als nét zwangere vrouwen twee of drie zwangerschapstesten deden, om écht zeker te zijn van de uitslag. Want tja, een beetje zwanger kan niet en een streepje is gewoon een streepje. Maar toen ze vijf maanden geleden zelf het vermoeden had in verwachting te zijn, voelde ze opeens zelf óók die behoefte.

Zie hier de praktijkervaring van een zwangere verloskundige of vroedvrouw zoals de 32-jarige Margot van Dijk het zelf liever noemt. Nog een voorbeeld. Die vreselijke ochtendmisselijkheid. ,,Natuurlijk wist ik daarvan en werd ik er niet door verrast. Maar wow... die misselijkheid is echt geen grapje. Dan wist ik even niet waar ik het zoeken moest. Die eerste weken had ik er echt flink last van.”

Margot raakte zwanger op een moment dat ze haar solopraktijk even op een laag pitje had gezet. Ze ging haar Canadese vriend achterna, die in coronatijd wegens gebrek aan werk in Nederland terug was gegaan naar zijn thuisland. Samen maakten ze een reis via Mexico naar British Columbia aan de westkust van Canada.

,,In die periode begon ik mijn wekelijkse vragenrubriek Vraag de Vroedvrouw op Instagram. Klinkt romantisch, he? Reizen en werken als digital nomad ergens op een zonnig strand”, grijnst Margot. ,,Nou, de praktijk is soms wel anders. Tijdsverschil, slechte wifi. Daar denk je niet meteen aan. De planning was dus om na die reismaanden ons voorlopig te gaan vestigen in Canada. Maar toen kwam dus die zwangerschapstest.”

Op de bank met warme sokken

In verwachting zijn en bevallen aan de andere kant van de oceaan, dat zag de vroedvrouw in Margot toch niet helemaal zitten. De geboortezorg in Canada en Amerika is behoorlijk gemedicaliseerd. Voor de geringste dingen moeten zwangeren zich melden in het ziekenhuis en verloskundigen zijn er met een lantaarntje te zoeken. Nou niet bepaald de sfeer en ideologie die bij Margot en haar vriend passen, als het gaat om het geven van nieuw leven.

Quote Over harde buiken maak ik me niet zo snel zorgen: een warme kruik erop brengt vaak al verlich­ting en maakt de buik weer ontspannen Margot van Dijk

En dus geeft vroedvrouw Margot dit interview met warme sokken en een comfortabel vest, thuis op de bank van haar yurt op een erf in de regio Amersfoort. De houtkachel aan, de kat op een schapenvachtje en een lekkere kop thee boven op haar bollende buik. Dit is hoe ze haar zwangerschap wil beleven.

,,Ik voel me meer Margot, dan de vroedvrouw die zwanger is. Zo heb ik voor mijn werk een eigen doptone om via de moederbuik naar het hartje van een ongeboren baby te luisteren. Je zou misschien denken dat ik die heel veel voor mezelf gebruik, maar dat is niet zo. Ik voel de baby gewoon bewegen, dus dat geeft een gerust gevoel. Dan hoef ik echt niet steeds naar die doptone te grijpen.”

,,Het is handig dat ik door mijn beroep dingen weet en snap. Over harde buiken maak ik me niet zo snel zorgen: een warme kruik erop brengt vaak al verlichting en maakt de buik weer ontspannen. In het begin maakte ik me trouwens soms wel druk om de gezondheid van de baby. Juist omdat ik door mijn werk ook de moeilijke kanten heb gezien: kinderen die geboren worden met een afwijking bijvoorbeeld. Dat is een reële optie, waar andere zwangeren misschien niet bij stil staan, maar ik juist wel. Inmiddels heb ik dat weer kunnen loslaten.”

Géén verloskundige

De goedlachse moeder-in-de-dop én verloskundige neemt een slok van haar hete thee. Graag legt ze uit waarom ze voor zichzelf liever het verouderde woord ‘vroedvrouw’ gebruikt dan verloskundige. ,,Een ‘verloskundige’ klinkt alsof ík degene ben die het meest kundig is en daarom alle beslissingen moet nemen. Zonder de zwangere daarin te kennen. En het impliceert bovendien dat ik vrouwen ergens van moet verlossen (hun baby dus).”

Quote Ik wil vrouwen juist helpen autonoom te zijn. Ze helpen zelf keuzes te maken op basis van de beste informatie Margot van Dijk

Margot trekt een verontwaardigd gezicht. Als het gaat om ‘zelfbeschikking van de zwangere vrouw’ verandert ze in een spraakwaterval. ,,Alsof de zwangere een soort hulpeloos lijdend voorwerp is, zonder levenservaring, zonder eigen mening of idee. En dat is precies hoe ik er niét tegenaan kijk.”

‘Wat zou jij doen?’

,,Het woord vroedvrouw betekent ‘wijze vrouw’. Iemand met kennis over wat ze doet. Maar dus niet omdat je dat nou eenmaal zo geleerd hebt op de opleiding. Als vroedvrouw wil ik mijn kennis delen over de voor- en nadelen van en ruggenprik, over bevallen in bad en het herstel na een keizersnede. Het is dan aan de zwangere om zelf keuzes te maken.”

Een antwoord op de vraag ‘Wat zou jij doen?’, geeft vroedvrouw Margot niet. ,,Tijdens de discussies rond de coronavaccinatie kreeg ik die vraag vaker. Maar wat mijn beslissing is geweest voor mijzelf is niet van belang. Ik wil vrouwen juist helpen autonoom te zijn. Ze helpen zelf keuzes te maken op basis van de beste informatie. Daarom vind je onder de blogs op mijn website ook altijd een verwijzing naar de wetenschappelijke artikelen over een onderwerp.”

Volledig scherm Vroedvrouw Margot is erg nieuwsgierig naar hoe haar eigen bevalling straks zal zijn © AD

Luisteren naar de emoties en wensen van een zwangere vrouw, is volgens Margot de essentie van haar werk. De tijd nemen. Rust brengen. Dat is ook de reden dat ze na zes jaar werken in een groepspraktijk solo is gegaan en de vrouwen die ze begeleid thuis bezoekt. ,,In een groepspraktijk is het altijd druk. Voor een consult staat een vast aantal minuten en als je ‘s avonds dienst hebt, kun je zomaar drie bevallingen moeten doen. Overal zijn protocollen voor. Is een zwangere ‘te zwaar’: protocolletje. Groeit de baby niet goed: protocolletje. Dat was niet meer zoals ik het wilde.”

,,Veel vrouwen weten ook niet, dat ze gewoon de vrijheid hebben. De vrijheid om te kiezen voor een verloskundigenpraktijk die niet in je postcodegebied ligt, maar om iemand te zoeken die bij je past. De vrijheid om een ruggenprik te nemen of juist te weigeren. De vrijheid om de voorgestelde keizersnee ter discussie te stellen. Dat is weer die autonomie. Het is niet altijd de verloskundige of de arts die het beter weet. Jij weet hoe je reageert in bepaalde situaties. Of wat jou helpt om tot ontspanning te komen. En dat is uiteindelijk ook beter voor de baby.”

Als een koningin op bed, met een baby in de armen

Maar hoe wil Margot eigenlijk zelf bevallen? ,,Vroeger was ik echt heel stug over het ziekenhuis. Dat moest het absoluut niet worden.” Ze geeft de kat een aai over zijn rug en kijkt de door kerstlampjes verlichtte yurt rond. ,,Dit is toch en geweldig romantische plek om te bevallen? Ik zie me al helemaal al een koningin zitten op het bed, met een baby in mijn armen.” Weer die grinnik.

Quote Nesteld­rang? Ik voel de neiging om de plinten te poetsen met een tandenbor­stel Margot van Dijk

,,Kijk, als het medisch gezien echt het ziekenhuis wordt, dan ben ik daar oké mee. Maar ook dan is het aan mij - aan ons - te bepalen wat ik wel en niet wil. Ik heb vertrouwen genoeg in mezelf, dat me dat ook gaat lukken. Op dit moment ben ik vooral gewoon heel nieuwsgierig naar mijn eigen bevalling. Ik heb al zoveel vrouwen begeleid een kind op de wereld te krijgen. Natuurlijk is ieders ervaring weer anders, maar hoe voelt bevallen nu echt?”

Inmiddels heeft de nesteldrang zich van Margot eigen gemaakt. ,,Je ziet ze misschien niet, maar ze zijn er wel hoor. De babykleertjes. Ze liggen daar, opgevouwen in de la. Waaronder een aantal zelfgebreid door mijn moeder”, zegt ze wijzend op de houten commode waar ze zelf als baby’tje op lag.

,,Van een zwangere vrouw hoorde ik een keer, hoe ze met een tandenborstel achter de radiatoren ging schoonmaken. Puur uit nesteldrang. Ik kan je zeggen: ik snap haar nu. De plinten hier kunnen ook nog wel een beurt met de tandenborstel gebruiken.”

