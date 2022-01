Zelfs de receptioniste staat machteloos tegenover het geweld van deze kinderen

Video Alyshia (6) heeft maar één long en haar hart zit rechts: nu schittert ze in video van kinderzie­ken­huis

Alle ouders zeggen dat hun kind bijzonder is, maar Priscilla Holleman (27) mag dat best harder roepen dan anderen. Haar 6-jarige dochter Alyshia werd geboren met één long en het hart niet links maar rechts in de borstkas. Deze maand is het meisje de ster van de jaarlijkse Lichtjesactie van het Sophia Kinderziekenhuis.

8 december