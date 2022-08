Wat gaat er in het broodtrommeltje? ‘Koek is niet voor op school, daar moet je presteren’

In de zes weken van de zomervakantie gaan de teugels van veel ouders onherroepelijk wat minder strak. Op de camping of in een vakantiehuis in de stralende zon mag er vaker een ijsje gegeten worden en ook vinden snoepjes sneller hun weg richting de gulzige kindermagen. Veel ouders grijpen de start van het nieuwe schooljaar aan om gezondere kost mee te geven in de broodtrommels van hun kroost, al is het soms een flinke puzzel om elke dag iets mee te geven dat niet búlkt van het suiker en toch in de smaakt valt.