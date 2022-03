Verloskundigen Irina en Magda brengen bevallingskits naar zwangere Oekraïense vluchtelingen

In haar garage stapelen de eerste hulpgoederen zich al op. De 41-jarige Irina - ‘mijn moeder is half-Russisch’ - voert actie om Oekraïense vrouwen te helpen bij hun bevalling en daarna. De Etten-Leurse is verloskundige en manager bij de opleiding Vroedkunde aan de Thomas-More-hogeschool in Turnhout waar veel Nederlanders deze studie volgen. Ze werkt in deze hulpactie samen met haar van oorsprong Poolse vriendin Magda Stankiewicz. Die heeft een verloskundepraktijk in Rotterdam en veel ervaring met zwangere vrouwen uit Oost-Europese landen.

Twee vrachtwagens

Magda en Irina brengen donderdag 31 maart met hulp van twee transportbedrijven twee trucks vol materialen naar Warschau en Krakau in Polen, zo is de afspraak. Die goederen zijn bestemd voor hulp aan Oekraïense vrouwen op oorlogsvlucht. Velen vertoeven onder erbarmelijke omstandigheden in de grensstreek.

,,In eerste instantie brengen we vooral bevallingssets. Pakketten met alles wat je nodig hebt voor een hygiënisch verantwoorde en veilige bevalling. Inmiddels hebben we er al ruim honderd bij elkaar. Gekregen van andere verloskundigen in het land, of gesponsord, en van onze studenten. We krijgen veel steun.”

,,Van de donaties die we ontvangen via GoFund kopen we spullen voor de pakketten. Want ons streven is toch echt om met minstens vijfhonderd van die bevallingskits voor medici en niet-medici op pad te gaan. En allerlei andere dingen die zwangeren en kraamvrouwen goed kunnen gebruiken.”

Wat heb je zelf eigenlijk nodig voor een bevalling? De meeste zorgverzekeraars bezorgen een kraampakket thuis, maar niet allemaal. Lees op Ouders van Nu wat je nodig hebt voor een thuisbevalling.

Schrijnende situaties

Magda heeft connecties met de Poolse vereniging voor zelfstandige verloskundigen, Well Born Association. ,,Samen gaan wij die hulp bieden, want Oekraïense vrouwen moeten in vaak schrijnende situaties hun kind dragen, ter wereld brengen en verzorgen. In schuilkelders. Soms op de vlucht, in het veld.”

Behalve de wegwerp-partussets die gebruikt worden bij bevallingen, zamelen de vrouwen nog veel meer in. Denk aan ontsmettingsmiddelen, gaaskompressen, steriele handschoenen, kraamverbanden, luiers en kleding voor de pasgeborenen.

Borstvoeding

,,We willen er later ook zelf naartoe. Om spreekuren te regelen waar moeders met hun vragen terecht kunnen. En ook kennis over borstvoeding en kolven over te brengen via lactatiedeskundigen. Vaak wordt in Oekraïne flesvoeding gegeven, maar als er geen schoon water voor handen is of als je geen water kunt opwarmen, is dat ongezond.” De vrouwen werken ook aan informatiemateriaal in het Oekraïens en houden nadrukkelijk contact met de Oekraïense ambassade in Polen. Wie de actie financieel wil steunen of volgen, kan terecht via het facebook-account Verloskundigen voor verloskundigen in Oekraïne.

Volledig scherm De Etten-Leurse Irina Coomans is verloskundige en zamelt met anderen geld, bevallingssets en meer spullen in waarmee ze zwangere Oekraïense vrouwen gaan helpen. © Marcel Otterspeer/Pix4Profs

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.