Van waterwratjes tot oogontsteking: als je kind naar het dagverblijf gaat word ook jij ziek

Een jonge baby die naar het kinderdagverblijf wordt gebracht komt daar in aanraking met honderden nieuwe virussen. Die heb jij als ouder misschien ooit gehad, maar virussen passen zich aan en maken je op volwassen leeftijd opnieuw ziek, zegt jeugdarts Caroline Schouten van het GGDHM in Leiden. Ze is ook bestuurslid bij de AJN (Jeugdartsen Nederland).

,,Je kind leg je natuurlijk niet in isolatie op zolder. Je houdt het dichtbij je als het niet lekker is. De kans is dan nog groter dat je zelf ziek wordt. Wat ook meespeelt, is dat je als jonge ouder niet in topconditie bent. Waarschijnlijk hebben zowel vader als moeder slaapgebrek. Als moeder heb je een geboorte meegemaakt en de leefstijl zal in die fase van je leven niet altijd optimaal zijn. Dankzij corona weten we nog beter hoe belangrijk een goede conditie is en hoe dat invloed kan hebben op het verloop van een ziekte. Een goede conditie, en dus weerstand, bouw je op met goede voeding, beweging, buiten zijn en weinig stress. Dat zijn voorwaarden waar je niet altijd aan kunt voldoen met jonge kinderen.”

Zijn jonge ouders vaker ziek dan ouders met oudere kinderen of mensen zonder kinderen? Absoluut, toont onderzoek van het CBS aan. Ouders van jonge kinderen hebben vaker een infectie van de bovenste luchtwegen dan leeftijdsgenoten zonder of met oudere kinderen. Ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar (42 procent) en 12 jaar of ouder (34 procent) zijn minder vaak verkouden, net als mensen zonder thuiswonende kinderen (33 procent).

Caroline Schouten

Ook leidsters zijn vaak ziek

Wat voor spannende aandoeningen vind je dan allemaal in het kinderdagverblijf? Een greep uit het veelvoorkomende aanbod: hand-, voet- of mondziekte, norovirus, verkoudheid, rs-virus, waterwratjes en gewone wratten, waterpokken, voorhoofdsholteontstekingen, pink eye (conjunctivitis) en wormpjes. Ook bacteriële ziektes als krentenbaard kun je oplopen in kinderdagverblijven. Maar die kun je bestrijden met antibiotica. Virussen niet.

Kinderen zijn voor veel vatbaar, want zij moeten hun immuunsysteem nog opbouwen. Maar ook volwassenen ontspringen de dans niet. Schouten: ,,Onderzoek wijst uit dat ook begeleiders van kinderdagverblijven de eerste twee jaar continu ziek zijn. De verticale groepen op dagverblijven helpen ook extra met het verspreiden: een peuter smeert zo zijn snottebel aan de box van een baby, en zo is er weer een virus verspreid.”

Tot een paar jaar geleden was er ook vaak weinig aandacht voor ventilatie op dagverblijven; een blinde vlek waar corona korte metten mee maakte. Dankzij de pandemie wordt er nu wel goed geventileerd op kinderdagcentra en is er meer aandacht voor niezen in de elleboog, afstand houden en handhygiëne. Dat zal vruchten afwerpen, denkt Schouten.

Caroline Schouten

Booster

Kunnen we dit soort ziektes voorkomen? En willen we dat eigenlijk wel? ,, Als je zelf redelijk gezond bent en een goede weerstand hebt, booster je jezelf als het ware met elke ziekte. Je wordt er sterker van - het is eigenlijk net als een vaccinatie. Je bouwt op een natuurlijke manier weerstand op tegen die ziekte.”

Heb je een hele zwakke weerstand, bijvoorbeeld omdat je chemotherapie ondergaat of een ziekte als aids hebt, dan kunnen deze virussen je wel erg ziek maken. En als je waterpokken hebt gehad als kind maar je weerstand slecht is, kan dat volgens Schouten gordelroos veroorzaken.

Borstvoeding

Wat niet meehelpt in de omgang met dit soort virussen is onze werkgerichte maatschappij. ,,Er is weinig ruimte om je bij een mild virusje bijvoorbeeld vier dagen ziek te melden, in die dagen goed voor jezelf te zorgen en veel buiten te wandelen. Die werklat zou als jonge ouder echt een stuk lager mogen. Dat is helaas een luxepositie die veel mensen zich niet kunnen veroorloven. Geef je bijvoorbeeld borstvoeding, dan zal je zieke kindje misschien wel elk uur willen drinken. Dat is waanzinnig goed voor de weerstand van je baby, want je geeft de antistoffen die je aan het maken bent zelf door, maar in combinatie met een drukke baan is dat echt heel lastig.” Een langer zwangerschapsverlof biedt uitkomst, maar helaas is Nederland daarin volgens Schouten bepaald geen voorloper.

Virussen veranderen en passen zich aan; wie zijn kind wegbrengt naar een crèche vol kleine kinderen zal ziekte meemaken. En infectieziektes kunnen ook een comeback maken. ,,We zijn altijd alert op uitbraken van mogelijk echt ziekmakende infectieziekten zoals mazelen en tbc.” In Nederland zit een vaccinatie tegen tbc niet standaard in het Rijksvaccinatieprogramma, maar wordt het alleen op indicatie aangeboden als één van de ouders geboren is in een land waar de ziekte vaak voorkomt. ,,De kans op ziektes zoals tbc kan toenemen door onvoorziene omstandigheden, zoals een oorlog en daardoor de komst van vluchtelingen uit landen zoals Oekraïne, waar deze ziekten vaker voorkomen dan in Nederland. Kinderdagverblijven en basisscholen zijn daar nu extra alert op.”

